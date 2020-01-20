Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за нового коронавируса, выявленного в Китае. Соответствующее решение принял генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Генеральный директор ВОЗ созовёт заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу (2019-nCoV) в соответствии с международными медико-санитарными нормами», — сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.

Уточняется, что заседание комитета запланировано на предстоящую среду, 22 января.

Напомним, ранее сегодня в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая заявили, что новый коронавирус, в результате заражения которым зафиксировано уже три летальных случая, передаётся от человека к человеку.

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