Женева, Швейцария, , 21:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения заявила о созыве экстренного заседания чрезвычайного комитета на тему вспышки нового вида коронавируса в Китае. Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном в аккаунте ВОЗ в Twitter.

Отмечается, что соответствующее решение глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус принял в связи с международными медико-санитарными стандартами.

Сообщается, что заседание состоится 22 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку