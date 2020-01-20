Пермь, , 20:57 — REGNUM В дома Индустриального района Перми возвращаются отопление и горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вечером были завершены ремонтные работы на магистральном трубопроводе. Начался пуск тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января на улице Советской Армии прорвало магистральный трубопровод диаметром 400 мм. Кипяток затопил этаж дома №21, на котором размещался мини-отель. Погибли пять человек, в том числе пятилетняя девочка, молодой мужчина и три женщины.

20 домов были отключены от отопления и горячей воды. Это потребовалось для проведения работ на трубопроводе.