Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Студия V1 Interactive представила трейлер предстоящего бета-тестирования игры Disintegration. Его опубликовали на YouTube-канале компании 20 января.

Закрытое тестирование пройдёт в два «захода»: с 28 по 30 января 2020 года. Открытый тест, в свою очередь, начнётся 31 января.

Напомним, Disintegration — научно-фантастический шутер, релиз которого ожидается в 2020 году. В нём игрокам предстоит управлять командиром отряда солдат будущего.

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