Токио, , 20:37 — REGNUM Разработчики из Capcom показали, как создавались видеоролики в игре Monster Hunter World: Iceborne. Один из эпизодов работы над проектом они опубликовали на своей странице в Twitter 20 января.

https://twitter.com/MH_official_JP/status/1219079593073577984

Разработчики показали, как создавался ролик, в котором Раджанг сражается с Кирином. Оказалось, что одного из монстров играет актёр, а роль второго «исполняют» свёрнутые одеяла и стул.

Напомним, дополнение Iceborne для игры Monster Hunter World вышло в 2019 году (в 2020 на PC). Оно получило высокие оценки как от игроков, так и от критиков.

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