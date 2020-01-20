Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Петербургу предстоит пережить серьезный подъем воды при сильном ветре во вторник, 21 января. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, отдельные порывы ветра могут достигать 18 м/с. В целом же, по прогнозам синоптиков, 21 января в Северной столице ожидается западный ветер скоростью 7−12 м/с.

Судопропускные сооружения на дамбе в Финском заливе Dambaspb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений частично закрыла створы дамбы в Финском заливе из-за усиления ветра и угрозы повышения уровня воды еще в 16:30 мск. За период с 19:15 до 20:15 уровень невской воды на отметке «Горный» поднялся почти на 10 см до 114 см.

Но эти показатели могут существенно возрасти. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Гидрометцентр и КЗС, подъем воды в ближайшее время может достигнуть 155 см, причем сильнее всего вода грозит подняться сегодня, 20 января, в 21:00 и завтра, 21 января, в 5:00.

Ожидают критический уровень наводнения — свыше 160 см.

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