Казань, , 20:33 — REGNUM В Казани предлагают запретить продажу фейерверков в предновогодние дни — с 21 по 31 декабря. Об этом заявил начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. Он отметил, что аналогичный запрет действует в Германии.

Он напомнил, что в Казани уже действует особый противопожарный режим, в городе специально были открыты четыре площадки для запуска фейерверков.

«Не все жители туда приезжают, как в Германии. Очень много запусков во дворах жилых домов, — цитирует начальника управления «Бизнес-online»."Те же китайцы не разрешают продажу у себя пиротехники, а нам поставляют. Этот вопрос требует отработки. Мы внесем свое предложение по ограничению продажи», — добавил Тимурханов.По данным мэрии Казани в течение новогодних праздников на территории города при использовании пиротехники пострадали шесть человек.

Всего сотрудники Госпожнадзора с 20 декабря по 8 января составили 42 протокола, из них 35 — за применение пиротехнических изделий гражданами в неустановленных местах и 7 — за продажу пиротехники в неспециализированных магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир дома по улице Адоратского произошел пожар. В новогоднюю ночь в квартиру, разбив одну из створок окна, влетел предмет, похожий на салют. Произошло возгорание — загорелась мебель и телевизор, находящаяся в квартире пожилая женщина растерялась, но её вывели соседи, которые стали колотить в дверь, почувствовав запах дыма.

Фрагмент металлического цилиндра салюта с недогоревшим порохом внутри был найден и изъят сотрудниками государственного пожарного надзора. Одна из комнат квартиры практически полностью выгорела.