Москва, , 20:32 — REGNUM Кооперативная игра Pandemic Express от российских разработчиков из Tallboys и издательства tinyBuild стала бесплатной в Steam. Об этом 20 января сообщает сайт cybersport.ru.

Теперь все желающие могут добавить игру в свою библиотеку Steam бесплатно. Сообщается, что пользователи, которые ранее приобрели Pandemic Express, получат сборник саундтреков.

В Pandemic Express геймеры пытаются спастись от зомби и уехать в безопасное место на поезде. Однако один из игроков в начале матча становится живым мертвецом, его задача — заразить товарищей по команде.

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