Токио, , 20:26 — REGNUM На YouTube-канале компании Nintendo 20 января вышел трейлер игры Snack World: The Dungeon Crawl — Gold. В нём разработчики показали элементы геймплея.

В Snack World игроки смогут создать уникальных персонажей и отправиться в приключение на просторах королевства Тутти-Фрутти. Геймеров ожидают сражения с монстрами, ловушки в подземельях и разнообразные сокровища.

Релиз Snack World: The Dungeon Crawl — Gold на гибридной консоли Nintendo Switch состоится 14 февраля 2020 года. Выход игры на других платформах не ожидается.

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