Монтрёй, Франция, 20 января 2020, 20:20 — REGNUM Креативный директор серии Splinter Cell Максим Беланд вернулся в Ubisoft. Об этом 20 января сообщает VGC.
Теперь Беланд займёт пост вице-президента редакционной команды компании. Он будет помогать «вести игры» различных подразделений Ubisoft.
Напомним, Максим Беланд покинул Ubisoft в 2019 году и устроился на работу в Epic Games. Последние полгода он занимался разработкой Fortnite.
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