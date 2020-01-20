Калининград, , 20:14 — REGNUM Калининградская область вошла в пятёрку ведущих регионов РФ по внедрению цифровых образовательных платформ, сообщила сегодня, 20 января, пресс-служба регионального правительства.

По итогам 2019 года больше половины всех учащихся, как школьников, так и студентов, используют различные информационно-образовательные ресурсы. Поставщиками контента для них выступили «Яндекс», «Учи.ру» и «ЯКласс».

Лидерами программы признаны Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тамбовская область, Москва и Калининградская область.

Результаты представлены проектным офисом национального проекта «Образование».