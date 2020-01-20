Пекин, , 20:12 — REGNUM Новый тип коронавируса, выявленный в Китае, передаётся от человека к человеку. Об этом заявил 20 января эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Как сообщил он в интервью CCTV, ряд случаев заражения вирусом в Китае медики объясняют именно контактами с инфицированными людьми.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй погибли уже три человека, количество выявленных случаев заражения приблизилось к 200.

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