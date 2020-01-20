Вроцлав, , 19:51 — REGNUM Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза. Заявление они разместили 20 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1219288598920470528

Создатели игры написали, что, к сожалению, они не будут готовы выпустить игру весной 2020 года, как было запланировано ранее, поскольку им нужно больше времени для завершения проекта. При этом они не назвали новые сроки релиза, сообщив лишь, что будут готовы предоставить эту информацию «в ближайшие месяцы».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что также были перенесены даты релизов таких ожидаемых игр, как Cyberpunk 2077, Marvel Avengers и Final Fantasy VII Remake. CD Project Red объявила, что Cyberpunk 2077 выйдет в продажу 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как было объявлено ранее.

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