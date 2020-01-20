Челябинск, , 19:29 — REGNUM В Челябинске предстоит усилить работу по вывозу снега с улиц города. Об этом речь шла 20 января на аппаратном совещании в мэрии.

Всего на две свалки снега с начала года вывезли больше 132 тонн снега. Новые подрядчики заявляют о готовности нарастить количество техники. Это даст возможность очищать улицы наиболее качественно.

В данный момент основные силы брошены на расчистку пешеходных переходов, тротуаров и остановочных комплексов. Впрочем, пока качество хромает. Как отмечает мэр Наталья Котова, горожан не устраивает то, как убирают тротуары.

Подрядчики обещают нарастить усилия. К февралю они увеличат парк задействованной в этих работах техники.