Псков, , 19:18 — REGNUM В бюджете Псковской области на 2020 год заложено около 8 млн рублей на единоразовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 20 января, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета «Победа».

"Каждый ветеран получит материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Это станет хорошей региональной надбавкой к федеральной выплате в 75 тыс. рублей к 75-летию Победы», — отметил Ведерников.

Он также заявил, что в 2019 году регион полностью закрыл потребность в обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны, «так что с чистой совестью органы исполнительной власти могут продолжить работу по остальным направлениям».