Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM В понедельник, 20 января, на Балтийском заводе для 11-летнего Кирилла Финашина и его семьи провели полноценную экскурсию на ледоколе «Арктика». Таково было желание 11-летнего мальчика, направленное им на «Елку желаний» в конце 2019 года.

Как передает издание «Петербургский дневник», Кирилл, его старший брат и их мама увидели самый мощный атомный ледокол Российской Федерации. Это стало возможным благодаря распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Мальчику устроили экскурсию по заводу, он прогулялся по самому ледоколу, увидел главные части корабля, побывал на кухне, в спортивном зале, машинном и жилом отделении. Мама ребенка рассказала, что мальчик перенес 23 операции, однако он все равно остается очень активным и любознательным. В будущем Кирилл хочет стать судостроителем.