Псков, , 19:12 — REGNUM В Псковской области около 7 тыс. детей учатся во вторую смену, из них около 6 тыс. ребят проживают в Пскове и Псковском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 20 января, на совещании по вопросам реализации послания президента РФ в Псковской области.

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что вновь будет обсуждать вопрос федеральной поддержки в части строительства образовательных школ в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Пскова ранее заявляло, что для ликвидации второй смены областному центру необходимы ещё как минимум две школы. В 2017 году в Пскове была построена новая школа на 1350 мест — инженерно-лингвистическая гимназия.

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