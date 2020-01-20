Москва, 20 января 2020, 19:01 — REGNUM Сбор средств для пострадавших от наводнения в Иране объявлен иранским посольством в РФ, сообщили 20 января в пресс-службе ведомства.
Лицам, желающим оказать пострадавшим финансовую помощь, предлагается направить денежные средства в рублях на счёт посольства или лично передать консульскому отделу.
Напомним, наводнение началось 10 января в провинции Систан (Иран). Пострадали сотни населённых пунктов.
Также паводок наблюдается в Белуджистане. Наводнение вызвано обильными дождями.