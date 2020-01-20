Великий Новгород, , 18:59 — REGNUM Вопрос по обеспечению школьников 1−4 классов горячим питанием в Новгородской области проработают в течение месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое поручение дал сегодня, 20 января, губернатор Новгородской области Андрей Никитин своему заместителю Ольге Колотиловой на оперативном совещании по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

«С 1 сентября 2020 года эта мера поддержки должна начать работать в регионе, в исключительных случаях — с 1 сентября 2021 года, но это не наш случай, у нас все школы оборудованы», — подчеркнул Андрей Никитин.

Отметим, что бесплатное горячее питание будут получать более 28 тыс. новгородских школьников начальных классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Новгородская областная дума приняла закон, которым втрое (с 15 до 45 рублей) увеличен размер компенсации расходов на школьное питание для учащихся из малоимущих семей и детей-инвалидов.