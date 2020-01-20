Светогорск, Ленинградская область, , 19:05 — REGNUM В Ленинградской области, вблизи финской границы, участок автодороги «Выборг — Светогорск» федеральной трассы А-181 «Скандинавия» перекроют во вторник, 21 января, из-за ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние автодорог федерального значения.

Полное перекрытие участка дороги на 36-м километре трассы связано с производством работ по капитальному ремонту мостового перехода через Вуоксу. На подъезде к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Светогорск» движение по временному мосту автотранспорта будет невозможным.

«Планируется пять раз полностью перекрыть на короткие промежутки времени продолжительностью не более 10 минут. Во время перекрытия регулирование движения транспорта на участке будет осуществляться в ручном режиме», — отметили в управлении.

Полное временное перекрытие движения по участку автомобильной дороги необходимо для обеспечения безопасности в период демонтажа пролётного строения существующего моста.

Напомним, капремонт моста 1976 года постройки через Вуоксу начался летом 2019 года. В декабре подрядная организация завершила строительство временного моста, по которому сейчас и организовано движение транспорта. В рамках капремонта в составе дороги Выборг — Светогорск будет построен новый мост протяженностью 204,9 м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

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