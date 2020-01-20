Нижний Новгород, , 18:54 — REGNUM Более 80 нижегородских компаний, вузов и общественных организаций выразили готовность войти в оргкомитет и принять участие в сборе подписей для дальнейшего присвоения звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. Первое заседание оргкомитета провел губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Никитин уточнил, что в настоящее время идет подготовка всех необходимых документов. Основной этап сбора подписей начнется в феврале и будет проходить двумя способами: можно будет отдать свой голос на специально созданном сайте, также будет организовано несколько точек сбора подписей на территории города.

После завершения сбора подписей обращение поступит в региональное правительство, а затем власти региона уже смогут обратиться в президенту России Владимиру Путину. При этом обращение должно получить экспертное заключение академии наук, а также быть рассмотрены Российским оргкомитетом «Победа». Только после этого звание может быть присвоено указом главы государства.

Напомним, Нижний Новгород по праву может претендовать на это высокое звание: более 800 тыс. нижегородцев ушли воевать на фронт; а в тылу дети, женщины, старики, инвалиды ценой неимоверных усилий день и ночь под обстрелами работали, обеспечивая российских солдат военной техникой и продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Госдума приняла в первом чтении Законопроект о почетном звании РФ «Город трудовой доблести». Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх сообщил, что нет информации, сколько городов могут претендовать на звание. Он обратил внимание на то, что реализация закона потребует финансовых расходов со стороны регионов и муниципалитетов.