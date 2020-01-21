Екатерина Максимова,
21 января 2020, 13:54 — REGNUM
В канун Нового года мы возвращались в Кировск с прогулки по дороге, ведущей на турбазу «Куэльпорр», когда в долине реки Вудъяврйок замелькал огонек налобного фонаря.
Небольшая группа с санками-волокушами уходила навстречу черным сопкам и северному сиянию.
За северным сиянием сюда приезжают каждый год тысячи туристов. Но не всем везет: то геомагнитная активность подкачала, то «звезды не сошлись». Местные жители ориентируются на мороз и чистое небо. В начале 2020 года в Хибинах сияло мало.
Зато в этом сезоне выпало небывалое количество снега. В то время как средняя полоса России жила по Пушкину («Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе»), на Кольском полуострове снег начал падать с октября. К Новому году намело сугробы высотой в пару этажей, между которых пробираются горожане и туристы, скатываются с засыпанных лестниц, откапывают машины.
В Кировске только закончилась полярная ночь, но света по-прежнему немного. Поэтому всех жителей радуют разноцветные окна, которые из-за темноты подсвечиваются лампами дневного света. Под этими лампами расцветают амариллисы, каллы и даже орхидеи. Ну, а если все еще не хватает экзотики, тропические растения можно увидеть в оранжерее ботанического сада, одного из самых северных в мире.
Когда-то Кировск назывался Хибиногорском, и это название как нельзя лучше подходит для этого молодого города. Основанный в 1930-х годах у подножия горы Кукисвумчорр, он обязан своим существованием геологическим изысканиям под руководством академика Александра Евгеньевича Ферсмана.
Кукисвумчорр, Вудъяврйок, Айкуайвенчорр — чтобы запомнить и произнести эти названия, новичку в Хибинах придется подготовиться, но все становится проще, когда разгадаешь значение этих названий: чорр — «гора» в переводе с саамского, явр — «озеро», йок — «река», вот и получается «горный массив у длинной долины», «река горного озера», «гора с головой божьей матери» (в народе просто «Спящая красавица»).
У подножия Айкуайвенчорр три бабули жалуются друг другу: «Из-за этих «туриков» в магазинах продуктов не осталось». «Турики» тем временем сетуют на очереди у подъемников и отсутствие транспорта между южным и северным склонами «Большого Вудъявра». Однако каждый год все повторяется снова: местные жители сдают квартиры туристам, и с осени до весны в Кировск приезжают любители сноубординга, горных и беговых лыж за снегом, северным сиянием и экзотикой полярной ночи.
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