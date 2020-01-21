21 января 2020 | Время чтения 2 мин

Екатерина Максимова, , 13:54 — REGNUM



За красивыми видами можно подняться на самый верх в закрытой кабинке по северному склону на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» Екатерина Максимова © ИА REGNUM

«— С наступающим!»

В канун Нового года мы возвращались в Кировск с прогулки по дороге, ведущей на турбазу «Куэльпорр», когда в долине реки Вудъяврйок замелькал огонек налобного фонаря.

«— И вас — с наступающим!»

Небольшая группа с санками-волокушами уходила навстречу черным сопкам и северному сиянию.

Столько снега средней полосе России этой зимой и не снилось Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Наверху сопок часто поднимается сильный ветер, больше 20 метров в секунду, надувающий снежные заструги Екатерина Максимова © ИА REGNUM

За северным сиянием сюда приезжают каждый год тысячи туристов. Но не всем везет: то геомагнитная активность подкачала, то «звезды не сошлись». Местные жители ориентируются на мороз и чистое небо. В начале 2020 года в Хибинах сияло мало.

После окончания полярной ночи солнце появляется из-за сопок почти на час, но светло уже с 10 утра до 15 дня Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Зато в этом сезоне выпало небывалое количество снега. В то время как средняя полоса России жила по Пушкину («Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе»), на Кольском полуострове снег начал падать с октября. К Новому году намело сугробы высотой в пару этажей, между которых пробираются горожане и туристы, скатываются с засыпанных лестниц, откапывают машины.

Кировск находится в одном часовом поясе с Москвой, так что Новый Год город встречает одновременно со столицей Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Несмотря на небольшую величину города, в Кировск есть два бассейна, несколько музеев, один из самых северных ботанических садов в мире, ледовая арена. Зимой работает снежная деревня с ледяными скульптурами Екатерина Максимова © ИА REGNUM

В Кировске только закончилась полярная ночь, но света по-прежнему немного. Поэтому всех жителей радуют разноцветные окна, которые из-за темноты подсвечиваются лампами дневного света. Под этими лампами расцветают амариллисы, каллы и даже орхидеи. Ну, а если все еще не хватает экзотики, тропические растения можно увидеть в оранжерее ботанического сада, одного из самых северных в мире.

Некоторые устанавливают разноцветные лампы Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Склон опять закрыли из-за погодных условий. Деньги за карточки на подъемники (за ски-пассы) не вернули. Недовольные туристы возвращаются домой. В хорошем настроении некоторые разгоняются с горы и до подъезда Екатерина Максимова © ИА REGNUM Свет необходим растениям для фотосинтеза. Впервые лампы для выращивания растений применил русский ботаник Андрей Фаминцин в 1868 году Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Кировск насчитывает 26 тысяч жителей Екатерина Максимова © ИА REGNUM Один из домой на Олимпийской улице Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Нет цветов – посади кота Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Когда-то Кировск назывался Хибиногорском, и это название как нельзя лучше подходит для этого молодого города. Основанный в 1930-х годах у подножия горы Кукисвумчорр, он обязан своим существованием геологическим изысканиям под руководством академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

Вид на улицу Парковая Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Кукисвумчорр, Вудъяврйок, Айкуайвенчорр — чтобы запомнить и произнести эти названия, новичку в Хибинах придется подготовиться, но все становится проще, когда разгадаешь значение этих названий: чорр — «гора» в переводе с саамского, явр — «озеро», йок — «река», вот и получается «горный массив у длинной долины», «река горного озера», «гора с головой божьей матери» (в народе просто «Спящая красавица»).

Вид на город с северного склона горнолыжного курорта и озеро Большой Вудъявр Екатерина Максимова © ИА REGNUM

У подножия Айкуайвенчорр три бабули жалуются друг другу: «Из-за этих «туриков» в магазинах продуктов не осталось». «Турики» тем временем сетуют на очереди у подъемников и отсутствие транспорта между южным и северным склонами «Большого Вудъявра». Однако каждый год все повторяется снова: местные жители сдают квартиры туристам, и с осени до весны в Кировск приезжают любители сноубординга, горных и беговых лыж за снегом, северным сиянием и экзотикой полярной ночи.

Несмотря на большую удаленность от крупных мегаполисов, добраться до Кировска можно на поезде или на самолете до Апатит или на машине по трассе «Кола», поэтому весь зимний сезон нет отбоя от горнолыжников и сноубордистов, которые ищут квартиры по возможности ближе к склону Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Новогодние украшения в центре города Екатерина Максимова © ИА REGNUM Дома в городе расположены так, чтобы при сильном ветре можно было укрыться среди строений Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Девочка стоит на сугробе у детской площадки. Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Панельные пятиэтажки «тонут» в снегу Екатерина Максимова © ИА REGNUM

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