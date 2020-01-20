Москва, 20 января 2020, 18:38 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ может быть проведено с учетом опыта проведения выборов президента России. Об этом журналистам сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
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В голосовании по поправкам в Конституцию учтут опыт президентских выборов
«Мы должны предложить новую процедуру голосования. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом — за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры», — цитирует слова Талии Хабриевой ТАСС.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил ее изменения. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.