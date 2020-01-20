Москва, , 18:38 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ может быть проведено с учетом опыта проведения выборов президента России. Об этом журналистам сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

«Мы должны предложить новую процедуру голосования. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом — за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры», — цитирует слова Талии Хабриевой ТАСС.