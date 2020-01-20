Москва, , 18:31 — REGNUM В понедельник, 20 января ректор Государственного университета управления Иван Лобанов, руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова и куратор экспертного сообщества конкурса, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина провели презентацию XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

О социальной миссии конкурса «Моя страна — моя Россия», его роли в создании условий для участия студентов в решении социально-экономических проблем российских территорий и актуальности обучения современной молодежи проектной деятельности рассказал ректор Государственного университета управления Иван Лобанов.

«Ежегодно конкурс «Моя страна — моя Россия» помогает десяткам тысяч молодых людей воплощать свои идеи, находить единомышленников, развиваться в рамках выбранной специальности, искать инновационные решения, верить в будущее своих задумок и реализовывать проекты. Университет обучает проектной деятельности, а конкурс «Моя страна — моя Россия» дает возможность применить полученные знания на практике. Уверен, что участие в конкурсе станет для многих молодых людей новым этапом в профессиональном и личностном развитии. Администрация и преподаватели университета поддержат инициативы целеустремленных и активных студентов, мы будем помогать в разработке, реализации и развитии проектов», — рассказал Иван Лобанов.

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова напомнила, что прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 24 февраля, работы можно представить в 20 номинациях.

«Участниками конкурса «Моя страна — моя Россия» могут стать, как российские, так и иностранные граждане от 14 до 35 лет. В номинации «Города-побратимы наших стран» будут представлены проекты от пар (соавторов) участников городов-побратимов из Российской Федерации и иностранного государства. Номинация «Моя педагогическая инициатива» не имеют возрастных ограничений», — отметила Лариса Пастухова.

Куратор экспертного сообщества конкурса «Моя страна — моя Россия», директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала о порядке подачи заявок на участие в конкурсе в качестве эксперта.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в работе экспертного сообщества принимали участие специалисты разных отраслей. Разносторонний взгляд на проекты помогает их развитию, открывает новые пути решения проблем. Работа в экспертном сообществе способствует профессиональному росту, расширяет круг общения. Именно для преподавателей экспертная работа становится уникальным опытом, который развивает педагогические и психологические качества, помогает выстроить коммуникацию с обучающимися, вникнуть в ценности и образовательные потребности молодежи», — добавила Галина Сорокина.

В рамках мероприятия также было заключено соглашение о сотрудничестве Государственного университета управления с Общероссийским союзом общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и Дирекцией Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».