Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM В понедельник, 20 января ветерану Великой отечественной войны Сергею Борисовичу Терехову на торжественной церемонии полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Во время встречи с полпредом и разговора ветеран пожаловался на коммунальные проблемы после капитального ремонта.

Сегодня же по поручению полномочного представителя Президента заместитель полпреда Виктор Дубенецкий посетил квартиру ветерана.

Кроме Виктора Дубенецкого к Сергею Терехову приехали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александр Мокроусов.

После осмотра квартиры ветерана Николай Смирнов сказал, что имеющиеся проблемы с сантехническим оборудованием будут решены до 27 января.

Заместитель полпреда отметил, что также надо помочь навести порядок, и что для этого можно привлечь «Волонтеров Победы» и добавил, что через неделю будет проверено, что сделано для ветерана.

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