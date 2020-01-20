Москва, , 18:18 — REGNUM Парижское туристическое направление показало наибольший рост на мартовские праздники 2020 года по сравнению с показателями 2019 года. Об этом заявила представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

«Список городов, показавших максимальный рост стоимости, возглавил Париж, билеты в который подорожали почти втрое — на 190%. Улететь в Сочи и Нячанг стало дороже на 171% и 150% соответственно», — сказала Рябовол.

Также, по её словам, более чем в два раза выросла стоимость перелета в Ларнаку, Баку, Пизу, Милан, Токио, Тель-Авив и Бангкок.