Москва, , 18:14 — REGNUM На сегодняшний день наиболее выгодным туристическим направлением для жителей РФ являются Москва и Алмата. Об этом заявила представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

«Среди самых выгодных направлений — Москва и Алма-Ата, за год потерявшие в цене 77% и 44% соответственно. Для Сеула и Франкфурта-на-Майне характерно падение более чем на треть, для Рио-де-Жанейро, Новосибирска и Любляны — от 20% до 30%», — сказала Рябовол.

По её словам, за год подешевели также билеты в Неаполь (-18%), Римини (-17%) и Ригу (-15%).