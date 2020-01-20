Москва, , 18:06 — REGNUM На Некрасовской линии московского метро ограничат движение поездов. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства мэрии Москвы.

С 2:30 часов 20 марта до 4:30 утра 23 марта будет ограничено движение поездов на станциях «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии метро. Подобные меры предпринимаются для ввода нового участка метрополитена от станции «Косино» до «Авиамоторной» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ).

«За это время строители выполнят комплекс работ, который предусматривает отключение контактного рельса и прекращение подачи напряжения», — отмечено в сообщении.

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