Москва, , 18:03 — REGNUM Наибольший туристический интерес для граждан РФ на мартовский период представляют южные города — Бангкок, Стамбул и Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

«По данным momondo.ru, интерес к путешествиям на мартовские праздники 2020 года снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом для внутренних направлений падение составило 24%, а для международных — 26%», — рассказала Рябовол.

Также, по её словам, в топ-5 направлений для жителей РФ на март 2020 года вошли Рим и Париж.