Серпухов, Московская область, , 17:36 — REGNUM На ТБО «Лесная» в Серпуховском городском округе Московской области прошло заседание штаба по ликвидации запаха, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во встрече приняли участие представители подмосковного правительства, руководство округа, оператор полигона, представители областной аварийно-восстановительной службы. Они обсуждали ликвидацию очагов утечек свалочного газа. Всего их выявлено 14, девять уже уничтожены, остальные нейтрализуют до середины текущей недели.

Для минимизации утечек на склонах полигона установят полимерные шторы. Тело объекта проверят при помощи тепловизора. К концу февраля планируется также установить третий факел сжигания свалочного газа.