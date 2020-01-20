Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области учреждена губернаторская премия имени лауреата Нобелевской премии по литературе, автора романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вручать её будут один раз в пять лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

«20 тыс. рублей, свидетельство лауреата и нагрудный знак к губернаторской премии смогут получить авторы литературных произведений по трем номинациям: «Современная проза», «Современная поэзия», «Литературная критика», — уточнил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Губернаторская премия в области литературы не только поддержит донских писателей, но и поможет сохранению памяти о прославленном земляке Михаиле Шолохове, считают организаторы.