Воронеж, , 17:19 — REGNUM Территория бывших опытных яблоневых садов Воронежского государственного аграрного университета (СХИ) будет отдана под строительство большого «социального узла». Эти планы, ранее уже обозначенные, были подтверждены 20 января на еженедельном оперативном совещании в правительстве области, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как отмечалось, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на этой территории планируется возвести общеобразовательную школу на 2,6 тыс. мест, детский сад на 600 мест, а также крупный спортивный объект и новую поликлинику на 1,1 тыс. посещений в смену. Ещё часть участка предполагается отдать под парковую зону. Правда, отмечалось на совещании, на данный момент пока только утвержден проект планировки земельного участка, для того, чтобы обсуждать конкретные проекты, необходимо решить вопрос передачи земельного участка в муниципальную собственность. Кроме того, пока в регионе не строили таких крупных школ, и в этом власти рассчитывают на опыт коллег в том числе из Москвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, яблоневые сады ВГАУ в течение нескольких лет были предметом судебных споров. Территория находилась в федеральной собственности. Однако в 2015 году стало известно, что сады собираются вырубить, а территорию застроить многоэтажками. Затем выяснилось, что земельные участки оказались в частной собственности по подложным документам. В январе 2019 года в силу вступил приговор в отношении директора ООО «Спартан», который был признан виновным в мошенничестве с хищением федеральной земли. Землю вернули в государственную собственность решениями арбитражных судов по искам прокуратуры.

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