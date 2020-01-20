Ярославль, 20 января 2020, 17:19 — REGNUM Новый магнитно-резонансный томограф заработал в детской клинической больнице Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Стоимость оборудования составляет около 87 млн рублей. Он был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».
На подготовку помещения было выделено почти 4 миллиона рублей. Новый томограф адаптирован к потребностям детской больницы. Во время сеанса ребенок в наушниках может слушать музыку или сказки.
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