Ярославль, , 17:19 — REGNUM Новый магнитно-резонансный томограф заработал в детской клинической больнице Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Томограф Yarregion.ru

Стоимость оборудования составляет около 87 млн рублей. Он был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

"Это первый и единственный магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 тесла в государственном детском здравоохранении области, — сказала главный врач областной детской клинической больницы Марина Писарева. — Оборудование открывает новые возможности в диагностике самых различных патологий у детей. Раньше пациентов, которым требовалось высокоточное исследование, приходилось направлять на диагностику в другие клиники, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, теперь в этом нет необходимости».

На подготовку помещения было выделено почти 4 миллиона рублей. Новый томограф адаптирован к потребностям детской больницы. Во время сеанса ребенок в наушниках может слушать музыку или сказки.

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