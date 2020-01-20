Москва, , 17:14 — REGNUM В Крещенских купаниях на территории Москвы приняли участие более 125 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что окунуться в прорубь можно было в 46 местах столицы, где разместили 50 майн на водоёмах и 33 купели. В этих местах были организованы обогреваемые палатки, раздевалки, а также столики с горячим чаем и питанием.

Отмечается, что наиболее активно в Крещенских купаниях поучаствовали жители ВАО и СЗАО.