Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, , 17:15 — REGNUM Административные штрафы на общую сумму 97 тысяч рублей назначены ответственным лицам за массовое пищевое отравление детей в школе посёлка Волоконовка Белгородской области. 20 января в региональном Роспотребнадзоре рассказали о результатах эпидемиологического расследования и мерах, принятых по устранению нарушений санитарного законодательства.

После заболевания школьников острой кишечной инфекцией эксперты взяли суточные пробы пищи, воды питьевой и бутилированной, смывов на пищеблоке. У шести работников пищеблока был выявлен возбудитель инфекционного заболевания, персонал отстранили от работы, деятельность столовой приостановили. К административной ответственности привлекли юридическое лицо МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и три должностных лица, вынесены постановления о назначении административных штрафов на общую сумму 97 тысяч рублей, а также предписания об устранении выявленных нарушений. С 13 января работа школьной столовой возобновлена.

По данным специалистов, всего было зарегистрировано 23 ребёнка, заболевших острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии, трое из них получали лечение в условиях стационара, остальные лечились амбулаторно в Волоконовской ЦРБ.

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