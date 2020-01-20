Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM В Ростовской области участие в крещенских купаниях приняли почти 160 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

Безопасность граждан на Крещение обеспечили более 2,2 тыс. человек — спасатели, сотрудники правоохранительных органов, члены казачьих дружин. Также было подготовлено почти 500 единиц техники и около 60 плавсредств.

ИА REGNUM напоминает, что крещенские купания на Дону прошли без происшествий.

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