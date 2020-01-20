Вашингтон, , 17:04 — REGNUM В разработке находится мобильная игра по мотивам сериала «Нарко». Об этом 20 января сообщает портал AppTime.

Релиз проекта на Android и iOS должен состояться в 2020 году, точная дата не сообщается. В Narcos: Idle Cartel игроки должны будут с нуля «построить свой бизнес».

Напомним, «Нарко» — это американский телесериал, рассказывающий историю становления Пабло Эскобара. Шоу выходило с 2015 по 2018 годы.

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