Пекин, , 16:58 — REGNUM Мобильная игра по мультсериалу «Том и Джерри» привлекла больше 100 млн игроков в Китае. Об этом 20 января сообщает портал AppTime.

Игра доступна только в Китае, а о релизе в других странах разработчики пока не сообщают. Одним из факторов популярности проекта аналитики считают регулярные обновления.

Напомним, «Том и Джерри» — это серия короткометражных и полнометражных мультфильмов, созданных американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Главными героями шоу являются мышь и кот, постоянно сражающиеся друг с другом.

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