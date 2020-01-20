Рига, , 16:57 — REGNUM Число нарушений правил продажи автобусных и железнодорожных билетов на региональных маршрутах в Латвии небольшое. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

«2351 проверка, осуществлённая в течение 2019 года, констатировала нарушения на региональных автобусных и железнодорожных маршрутах в 6% случаев, — отметила она. — Большинство этих нарушений касаются правил продажи билетов. Тем не менее в сравнении с 2018 годом число таких нарушений выросло на 10%».

По ее словам, на 27% увеличилось и число самих проверок. Общее количество выявленных нарушений 143. 51% касается именно продажи билетов.