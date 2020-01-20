Брянск, , 17:00 — REGNUM В суд направлено уголовное дело о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ в Злынковском районе Брянской области. У обвиняемого — гражданина Республики Белоруссия— оперативники изъяли более восьми килограммов анаболических средств, сообщили 20 января в пресс-службе регионального УМВД.

За иностранцем наблюдали с начала января 2019 года, когда 34-летний мужчина переслал из-за границы посылку с анаболиками общим весом 600 граммов. Почтовое отправление полицейские изъяли в Володарском районе Брянска. Через две недели автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен в Злынковском районе. Под обшивкой салона оперативники обнаружили 7,7 кг анаболических средств.

Уголовное дело направлено в Злынковский районный суд Брянской области.