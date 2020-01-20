Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Свердловской области ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Александр Леднев получил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Её вручил ему уральский полпред Николай Цуканов, сообщает пресс-служба полпредства.

Полпред побывал у ветерана в гостях. Известно, что Александр Леднев воевал на территории Белоруссии и в Восточной Пруссии. Он освобождал Варшаву, входил на улицы Кенигсберга, закончил войну в Штеттине.

После войны ветеран два года служил в Северной группе войск в Польше. Последние 18 лет он участвует в проводимых в Екатеринбурге парадах и готовится отмечать 75-летие Победы. Также Александр Леднев уделяет много времени патриотическому воспитанию молодёжи.