Тверь, , 16:48 — REGNUM Строительство новой школы в микрорайоне «Радужный» в Твери стартовало в рамках национального проекта «Образование», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В настоящее время заключён контракт с застройщиком, на площадке ведутся подготовительные работы, разработка котлована.

Новая школа сможет принять до 1224 учеников. Оно будет построено по тому же проекту, по которому возводился открытый недавно центр образования в микрорайоне «Брусилово».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января школу в «Брусилово» осмотрели министр просвещения России Ольга Васильева и губернатор Тверской области Игорь Руденя. В частности, Васильева поблагодарила губернатора за внимание к вопросам развития отрасли. В новой школе обучение ведётся в одну смену. Здесь, помимо собственно классов, оборудованы два бассейна, два спортивных зала, собственная футбольная площадка, медицинский блок, библиотека, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы. Для маломобильных учеников оборудовали пандусы и лифт. Установлены также системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.

В 2020 году в Твери в рамках нацпроекта «Демография» также планируется два детских сада, на улице Планерной в Заволжском районе и на Октябрьском проспекте в микрорайоне «Южный». Также разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация по строительству детского сада на 190 мест на улице Склизкова, этот детсад планируется сдать в 2021 году, как и ещё одно дошкольное учреждение, на улице Левитана. В 2019 году в Твери был сдан второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест, а также детские сады в посёлке Калашниково Лихославльского района и в Старице.