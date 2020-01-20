Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первую в регионе юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Учреждённая президентом РФ награда вручена легендарному врачу, ветеран Великой Отечественной войны, почётному жителю Екатеринбурга и региона Семёну Исааковичу Спектору.

83-летний Спектор известен не только как ветеран, но и как активный гражданин — выдающийся врач долгое время руководил госпиталем ветераном войн, а также участвовал в политической жизни города и области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Куйвашев пообещал, что в Екатеринбурге обязательно организуют музей тружеников тыла. В 2019 году депутаты гордумы заблокировали расходы на музей. В декабре 2019 года Семён Спектор попросил мэра Екатеринбурга вернуться к проекту.

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