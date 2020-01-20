Кэри, США, , 16:41 — REGNUM Разработчики из Epic Games в сотрудничестве с TikTok объявили конкурс, в рамках которого геймеры смогут создать собственную эмоцию для Fortnite. Об этом 20 января сообщает портал PCGamesN.

Участники конкурса должны снять любое движение или танец на видео и опубликовать его в TikTok с хэштегом #EmoteRoyaleContest. Разработчики выберут лучший ролик и превратят его в эмоцию для Fortnite.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «Королевская битва» от компании Epic Games. Игра является бесплатной, но включает в себя различные микротранзакции.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры смогут поиграть в обновлённую версию Combat Evolved в феврале