Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В Петербурге в настоящее время живет 661 участник боевых действий во время Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Ветеран на Невском проспекте, 9 мая 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

«Наша главная задача — дойти до каждого ветерана», — сказал чиновник в связи с подготовкой города к празднованию 75-летия Победы.

По закону к ветеранам войны также приравнены жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, лица, работавшие в годы войны на военных объектах. В Петербурге, по данным Смольного, проживает сейчас около 73 тыс. блокадников, примерно 8 тыс. малолетних узников концлагерей, 14 тыс. тружеников тыла, а также вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

«Всего в городе проживает 102 тысячи с небольшим человек», — пояснил Ржаненков общее количество ветеранов и приравненных к ним лиц на заседании петербургского правительства.

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Напомним, в связи с 75-летием Победы из городского бюджета каждый участник войны, малолетний узник лагерей или участник послевоенного разминирования получит единовременно по 7 тыс. рублей. По 4 тыс. рублей получат вдовы, а по 3 тыс. рублей — «дети войны», или петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

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