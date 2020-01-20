Краснодар, 20 января 2020, 16:37 — REGNUM Олег Волынкин назначен временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 20 января он встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым, сообщила пресс-служба администрации края.
Олег Волынкин отметил, что все задачи по ликвидации ЧС в регионе будут решаться оперативно.
Олег Волынкин родился в 1967 году в Кишиневе, окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. С 1994 года работает в системе МЧС России. В течение последних двух с половиной лет занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.