Волжский, Волгоградская область, , 16:40 — REGNUM Семь человек осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в городе Волжский Волгоградской области, сообщили 20 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Молодые люди планировали заработать на расфасовке и закладке оптовой партии наркотиков.

Как установил суд, в августе 2017 года по одному из мессенджеров с тремя студентами местного колледжа связался незнакомец. Он предложил им заниматься раскладкой наркотических средств на территории Волжского. Те согласились и взяли в свою «бизнес-компанию» ещё четверых знакомых. Через короткие сообщения они получали от координатора информацию о тайниках с «оптовой» партией запрещённых веществ, которую должны были фасовать. Затем дозы раскладывались по тайникам, об их местонахождении сообщалось ответным сообщением. 9 октября 2018 года осуждённые забрали с территории Красноармейского района Волгограда более 300 граммов синтетического наркотического средства, вернулись в Волжский и собирались расфасовать партию в гараже. В этот момент их задержали оперативники региональных УФСБ и УМВД.

Приговором суда четверо сообщников, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, приговорены к четырём годам колонии общего режима. Остальным фигурантам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 7,6 лет в исправительной колонии строгого режима.