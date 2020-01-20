Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений приняла решение частично закрыть створы дамбы в Финском заливе из-за усиления ветра и угрозы повышения уровня воды в дельте Невы к вечеру понедельника, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Затвор КЗС Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 января ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с. Ввиду этого возникла угроза повышения уровня воды в дельте Невы.

«Принято решение о частичном применении Комплекса защитных сооружений. По предварительному плану, согласованному с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 будут переведены в положение «закрыто» в 16:30 20 января 2020 года», — отметили в дирекции КЗС.

Однако, несмотря на это, судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет. Движение автотранспорта по кольцевой автодороге, идущей по дамбе, осуществляется в штатном режиме. График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру согласовывает капитан Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».