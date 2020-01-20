Челябинск, 20 января 2020, 16:34 — REGNUM В Калининском районе Челябинска одно из ООО оштрафовано за незаконное вознаграждение, переданное в 2019 году областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Деньги передал директор фирмы от её имени и в её интересах. Сотрудник больницы принял взятку. А 4 декабря он был осуждён за коррупционное преступление.
Прокуратура района возбудила административное дело по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица. В итоге мировой суд оштрафовал фирму на 500 тыс. рублей.