Челябинск, , 16:34 — REGNUM В Калининском районе Челябинска одно из ООО оштрафовано за незаконное вознаграждение, переданное в 2019 году областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги передал директор фирмы от её имени и в её интересах. Сотрудник больницы принял взятку. А 4 декабря он был осуждён за коррупционное преступление.

Прокуратура района возбудила административное дело по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица. В итоге мировой суд оштрафовал фирму на 500 тыс. рублей.