Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Бета-тестирование обновлённой версии игры Halo: Combat Evolved стартует в феврале 2020 года. Об этом 19 января сообщил портал PCGamer.

Во время тестирования геймеры смогут опробовать одиночную и кооперативную кампанию, некоторые многопользовательские режимы, а также кастомизацию (настройку) персонажа. Дата полноценного релиза игры пока не сообщается.

Напомним, оригинальная Halo: Combat Evolved вышла в ноябре 2001 года. Она является первой частью популярной франшизы научно-фантастических шутеров Halo.

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